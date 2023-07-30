رضا بوبو: بدأت كرة القدم في أكاديمية الزمالك

قال محمد رضا بوبو نجم فريق فيوتشر الحالي، أنه بدأ ممارسة كرة القدم من خلال أكاديمية نادي الزمالك في الشرقية ثم تدرج بالأندية من وادي دجلة وصولًا لفريق فيوتشر.

وأضاف «بوبو» في تصريحات إعلامية، «أنا لاعب محترف ولا أمانع اللعب سواء للزمالك أو الأهلي حسب الاتفاق مع إدارة النادي».

وتابع، علي ماهر مدرب فيوتشر السابق يبذل مجهودًا كبيرًا أثناء قيادته لأي فريق، وكان له دور كبير في تطوير بدنيا وفنيا بعد الانضمام لفريق فيوتشر.

وكان مجلس إدارة نادي فيوتشر قدم مؤخرًا الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة كابتن علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.

وتولى كابتن علي ماهر مهمة الفريق في سبتمبر 2021 منذ تأسيس النادي، ونجح في التأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلى دور المجموعات، والتتويج بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022، ثم النجاح في التأهل للمرة الثانية أفريقيًا على التوالي.

وأكد فيوتشر في بيان اليوم الأربعاء، أنها تقدر الجهد المبذول من الكابتن علي ماهر وأنه فرد من عائلة النادي مرحب بعودته دائمًا.

يذكر أن إدارة فيوتشر تدرس رحيل بعض نجوم الفريق أيضًا حال وصول عروض مالية ضخمة لضمهم، وأبرزهم محمد رضا بوبو.