ضبط المتهم بفيديو الإمساك بسلاح أبيض وتهديد فتاة في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية، أمس السبت، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالإمساك بسلاح أبيض وتهديد فتاة.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالإمساك بسلاح أبيض وتهديد فتاة بالإيذاء.

بالفحص أمكن تحديد الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "المستخدم بمقطع الفيديو المشار إليه".

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينهما، وباستدعاء المذكورة أيدت ما جاء بالفحص.. واتهمته بتهديدها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.