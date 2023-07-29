وزير الشباب يفتتح عددا من المنشآت الرياضية في الدقهلية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حمام سباحة بمركز شباب ميت خميس وصالة الألعاب الإلكترونية بنادي جزيرة الورد ويلتقيان بأعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ خلال لقاءً حوارياً، جاء ذلك ضمن برنامج زيارته للمحافظة لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية.

وفي كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن شكره للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لرعايته ملف الشباب والرياضة داخل المحافظة وخاصةً ملف برلمان الطلائع والشباب، والذى يسهم بشكل كبير في تخريج قيادات مستقبلية واعية ومثقفة، مؤكداً أن الدولة المصرية تعمل على رعاية الشباب واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي، كما تحرص القيادة السياسية على تمكين الشباب ووضعهم في محل المسئولية.

أشار "صبحي" إلى أهمية التثقيف والتوعية فى بناء الأجيال المتتالية فى ظل الجمهورية الجديدة للدولة المصرية، ومواجهة التحديات المختلفة، وتسهم بشكل كبير فى تكوين شخصية الشباب وخلق جيل واعٍ وقيادات شبابية واعدة قادرة على خدمة قضايا الوطن.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن برلمان الطلائع والشباب يُعد أحد أليات العمل التطوعى للشباب بهدف مشاركة شبابنا أفكارهم وتطلعاتهم، مما يساعد على بناء الشخصية المتكاملة للنشء من كافة النواحى الفكرية، والنفسية، والاجتماعية، والفنية، فضلاً عن غرس قيم المشاركة وثقافة المواطن الإيجابى وتعريفهم بمشاكل مجتمعاتهم.

وأعرب مختار عن سعادته البالغة بلقاء أعضاء برلمان الطلائع مثمناً ذلك المشروع الهام الذى ترعاه وزارة الشباب والرياضة و الذى يأتى كأحد المسئوليات الكبيرة والبرامج الناجحة الهادفه إلى تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولى المسئولية وتنمية دور الشباب فى النهوض بالمجتمع

ومن المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية إلى محافظة الدقهلية بافتتاح مول تجاري وجراج بنادي الحوار الرياضي.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وصل صباح اليوم لمحافظة الغربية، بدأها بلقاء حواري مع الكيانات الشبابية بالغربية، وتفقد نادي بلدية المحلة، وافتتاح حمام سباحة بكل من "نادي سمنود، مركز شباب سمنود"، وإطلاق القافلة الطبية بمركز شباب سمنود، وافتتاح ملاعب خماسية بمراكز شباب" ميت بدر حلاوة، العزيزية، ميت هاشم" بسمنود.

يرافق الوزير خلال جولته، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، راندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب، محمد عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للمنشآت الشبابية، الدكتور إيهاب الابياري مدير عام الإدارة العامة للمنشآت الرياضية، الدكتور محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، مني عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.