بينهم صلاح عبد الله وعيد وبرادة.. تكريم النجوم في الدورة 16 بـالمسرح المصري

بدأ مساء اليوم السيت حفل افتتاح الهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16، بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفنان والمسرح والكتاب والمبدعين.

وحرص عدد كبير من النجوم والفنانين على التواجد في حفل افتتاح مهرجان المسرح المصري بدار الأوبرا المصرية ومنهم، سميرة عبد العزيز، لطفي لبيب، رانيا محمود ياسين وصلاح عبد الله ورياض الخولي محمد محمود ومحمود ابو داوود، وآخرون.

وكرمت إدارة مهرجان المسرح المصري عدد كبير من الفنانين في دورة الزعيم عادل إمام، ومنهم، محمد محمود، خالد الصاوي، الكاتب محمد السيد عيد، محمد أبو داوود، وعدد كبيرًا من الفنانين.

المهرجان القومي للمسرح المصري، انطلق اليوم السبت 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.



بينهم صلاح عبد الله وعيد وبرادة.. تكريم النجوم في الدورة 16 بـ المسرح المصري

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