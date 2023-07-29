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الأحد 30 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميا.. الأهلي يعلن رحيل على لطفي

على لطفي حارس الأهلي
على لطفي حارس الأهلي
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أعلن النادي الأهلي رسميا رحيل الحارس على لطفي عن صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة للحارس علي لطفي وعلق عليها:  علي لطفي قدم نموذجًا رائعًا في الإخلاص والالتزام والاحترام. 

وحسم نادي زد، الصاعد حديثا للدوري الممتاز صفقة التعاقد مع علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وحصل نادي زد على خدمات علي لطفي في صفقة انتقال نهائي لمدة 4 مواسم مقبلة بعد موافقة النادي الأهلي على رحيل الحارس مع نهاية الموسم الحالي.

وكان مسئولو النادي الأهلي أجلوا الاعلان عن رحيل علي لطفي وانضمامه لصفوف فريق زد في الفترة الماضية بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن محمد الشناوي حارس مرمى الأحمر الذي كان ينتظر وصول عروض سعودية.

ووافق النادي الأهلي على رحيل، علي لطفي بناءً على رغبته للحصول على فرصة للمشاركة بشكل أساسي بعد فترة طويلة له داخل القلعة الحمراء.

وكان نادي زد تعاقد مع رباعي الأهلي شادي حسين ومصطفى سعد ميسي ومصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي خلال اليومين الماضيين.

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