رسميًا.. خاميس رودريجيز ينتقل إلى النادي العاشر في مسيرته

انتقل النجم الكولومبي خاميس رودريجيز، إلى النادي العاشر في مسيرته الكروية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن نادي ساو باولو البرازيلي، تعاقده رسميًا مع خاميس رودريجيز بعقد يمتد حتى يونيو 2025، وذلك بعد فسخ تعاقده مع أولمبياكوس اليوناني في أبريل 2023.

نشر النادي البرازيلي بيانًا رسميًا، أكد خلاله الحصول على خدمات رودريجيز في صفقة انتقال حر ولمدة 3 مواسم مقبلة.

ويلعب خاميس رودريجيز، لأول مرة في الدوري البرازيلي، رغم أنه محطته العاشرة في مشواره مع الساحرة المستديرة، حيث سبق وأن ارتدى قميص 9 أندية هم، إنفيجادو الكولومبي، بانفيلد الأرجنتيني، بورتو البرتغالي، موناكو الفرنسي، ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، إيفرتون الإنجليزي، الريان القطري، وأولمبياكوس اليوناني.

خاميس رودريجيز

وقال خاميس في أول تعليق له عبر موقع ساو باولو البرازيلي: «أنا سعيد، إنها فرصة رائعة لي ولعائلتي».

وأتم: «أنا سعيد جدًا ولدي الكثير من المشاعر الجيدة.. أنا رجل يحب اللعب في فرق كبيرة، وساو باولو فريق رائع».

وحصل خاميس رودريجيز على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2014، وجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014.