كيف تستخدم القهوة الخضراء للتخسيس ؟

القهوة الخضراء من المشروبات الطبيعية الصحية والتي تساعد في خسارة الوزن، لأنها تحفز من عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون الزائدة في الجسم ولها العديد من الفوائد الصحية الأخرى على الصحة و الجسم وتستخلص من حبوب البن الأخضر وهي بذور ثمار القهوة التي لا يتم تحميصها مثل القهوة العادية وتحتوي حبوب البن الأخضر على كمية أعلى من حمض الكلوروجينيك الذي يحتوي على العديد من الفوائد الصحية وهو الذي يساعد على إنقاص الوزن وتنظيم مستويات السكر في الدم حيث أنه مضاد قوي للأكسدة .



-فوائد القهوة الخضراء :

تعزيز عملية التمثيل الغذائي حيث يزيد حمض الكلوروجينك من معدلات عملية التمثيل الغذائي مما يُقلل من إطلاق الجلوكوز من الكبد إلى مجرى الدم مما يُحفز الجسم على حرق الدهون الزائدة بدلاً من الجلوكوز مما يؤدي لفقدان الوزن الزائد.

الحد من الشهية إذا كان السبب في زيادة وزنك هو الإفراط في الأكل فالقهوة الخضراء هي الأحل المثالي لك حيث تعمل كمثبط طبيعي للشهية مما يمنعك من الإفراط في تناول الطعام خاصةً الدهون والكربوهيدرات.

ويقلل شرب القهوة الخضراء بانتظام من امتصاص السكر في الأمعاء الدقيقة ويُقلل ذلك من كمية السكر الذي يمكن تخزينه على شكل دهون.



-أنواع القهوة الخضراء:

البن الأخضر المطحون

كبسولات القهوة الخضراء وتؤخذ كمكمل غذائي.

حبوب البن الأخضر.



-كيف تستخدم القهوة الخضراء للتنحيف:

حدد أفضل نوع للقهوة الخضراء ويفضل اختيار القهوة الخضراء العضوية الخالية من أي مبيدات كيميائية للحصول على أفضل النتائج دون أي أضرار وأثار جانبية.

إضافة المكملات الغذائية للقهوة الخضراء لنظامك الغذائي حيث يمكنك استخدام كبسولات القهوة الخضراء للحصول على نفس النتائج، فقم يتناول كبسولة واحدة من المكمل الغذائي للقهوة الخضراء قبل وجبة العشاء بنصف ساعة ولكن بعد استشارة الطبيب.



-تحضير مشروب القهوة الخضراء:

اغلي كوب من الماء ثم أضف له ملعقة كبيرة من حبوب البن الأخضر واتركه يغلي لمدة دقيقة، صفي الخليط، تناول كوب من القهوة الخضراء قبل تناول الطعام.

أو اطحن حبوب البن جيداً حتى تحصل على مسحوق ناعم، أضف ملعقة من مسحوق البن الأخضر لكوب من الماء واتركه يغلي على النار لمدة 10 دقائق، ثم صفي الخليط واشرب كوب من القهوة الخضراء المغلية يومياً ويفضل بعد ممارسة التمارين الرياضية.



إذا كنت لا تحب شرب القهوة الخضراء يُمكنك إضافة بعض الإضافات التي تحسن من الطعم وتعزز من عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن الزائد كالكركم أو القرفة أو أوراق النعناع أو الزنجبيل.