على لطفي يودع لاعبي الأهلي بعد الانتقال إلى زد

ودع علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، زملاؤه في الفريق بعد رحيله عن صفوف القلعة الحمراء بشكل رسمي.

وغاب علي لطفي عن تدريبات الأهلي اليوم السبت بعد موافقة إدارة النادي على رحيله، لصفوف نادي زد الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز.

وخرج لطفي من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر، وقرروا عدم الاستعانة بالحارس خلال المباريات المتبقية في كأس مصر.

وكان الأهلي أغلق ملف رحيل محمد الشناوي حارس وقائد الفريق رسميا لعدم وصول عرض رسمي للاحتراف في الدوري السعودي.

ووقع على لطفي حارس الأهلي على عقود انتقاله إلي صفوف فريق زد خلال الساعات الماضية لمدة 4 مواسم.