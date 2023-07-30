اليوم.. 4 مواجهات نارية بالجولة الثانية في البطولة العربية

ينتظر عشاق كرة القدم من المحيط إلى الخليج، اليوم الأحد، 4 مواجهات نارية خلال منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية «البطولة العربية 2023» المقامة حاليًا على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تقام أربع مواجهات قوية بالجولة الثانية من دور المجموعات وذلك بالمجموعتين الأولى والثانية، وبالتالي قد تحسم هذه المباريات أول المتأهلين للأدوار الإقصائية.

الوداد المغربي يبحث عن أول انتصار

ويترقب المشاهد العربي، بداية منافسات اليوم بأهم بطولة عربية تجمع الأندية العربية، بمواجهة في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، عندما يصطدم الوداد البيضاوي المغربي بنظيره أهلي طرابلس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ليبحث وداد الأمة عن أول 3 نقاط أمام شقيقه الليبي، بعدما تعادل سلبيًا مع السد القطري بالجولة الأولى في مباراة أدارها المصري محمود البنا كحكم للساحة، ومواطنه محمود عاشور في تقنية الفيديو، وحينها أشهر البنا، البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب خط وسط الوداد، يحيى جبران في الدقيقة 36، ليكمل الفريق المغربي باقي دقائق المباراة منقوص العدد، كما انتهت المباراة الثانية بالمجموعة الثانية بالتعادل السلبي أيضًا بين الأهلي الليبي والهلال السعودي، لتتساوى الأندية الأربعة في المجموعة في عدد النقاط ولكل فريق نقطة وحيدة، ليشتعل الصراع مبكرًا بينهم على خطف بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي من البطولة العربية.

الترجي الجريح يلتقي الشرطة العراقي

وفي السادسة مساء، يلتقي الترجي الرياضي التونسي نظيره الشرطة العراقي في معركة كروية مثيرة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، لاسيما بعد خسارة الفريق التونسي من اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة الأولى، كما أن فوز الشرطة على الصفاقسي التونسي، يصعب المواجهة على فريق الدم والذهب، لأن الأول يرغب في حصد الثلاث نقاط من العبور إلى دور ربع النهائي في ظل المنافسة القوية في المجموعة الأولى مع الاتحاد السعودي المدجج بنجومه.

الهلال VS السد.. أكون أو لا أكون

ويواجه السد القطري، نظيره الهلال السعودي في الثامنة مساء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية، في مواجهة يتسلح بها زعيم آسيا بالأرض والجمهور وصفقاته الجديدة، السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي السابق، والبرتغالي روبن نيفيز لاعب خط وسط وولفرهامبتون الإنجليزي السابق، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم لاتسيو السابق، وشارك كوليبالي ونيفيز في المباراة الماضية أمام أهلي طرابلس، فيما غاب سافيتش عن اللقاء بسبب تعرضه للإيقاف لمباراة مع فريقه السابق، ويسعى الهلال في هذه المواجهة عن أول 3 نقاط له في الكرنفال العربي الذي تحتضنه السعودية، بعدما تعادل مع أهلي طرابلس في اللقاء الماضي سلبيًا، أما السد بقيادة نجومه وصفقاته الجديدة، أبرزها رومان سايس قائد منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022، فيأمل في تحقيق الانتصار لتصحيح مساره في المجموعة الثانية، وذلك في صراع قوي أمام الهلال يحمل شعار أكون أو لا أكون.

الاتحاد السعودي وحسم التأهل

وتختتم مباريات اليوم، بمباراة اتحاد جدة متصدر المجموعة الأولى أمام الصفاقسي التونسي، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، في مواجهة يسعى من خلالها العميد حسم تأهله للأدوار الإقصائية خاصة بعد فوزه على الترجي، في ليلة شهدت تألق المخضرم الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل هدفًا وصنع آخرًا في ثنائية النمور على المكشخة، ليتصدر الاتحاد السعودي جدول ترتيب المجموعة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية برصيد 3 نقاط بالفوز على الترجي، متساويًا مع الشرطة العراقي، الذي فاز على الصفاقسي بهدف للا شيء، ليأتي الفريقان التونسيان في المركزين الثالث والرابع بلا نقاط.

وبعد خسارة الصفاقسي من الشرطة العراقي، أعلن المدرب المصري حسام البدري المدير الفني للفريق التونسي استقالته من تدريب البيانكوناري، لتزداد الأمور صعوبة على الصفاقسي في مواجهة اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه لاعب خط وسط الفراعنة طارق حامد، والفرنسي نجولو كانتي نجم تشيلسي الإنجليزي السابق.