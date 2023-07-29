وزيرة الثقافة تكرم أعضاء لجنة مشاهدة عروض الدورة الـ16 بالمهرجان القومي للمسرح

كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعضاء لجنة مشاهدة العروض المسرحية للدورة السادسة عشرة، وهم: الشاعر محمد بهجت رئيسا، وعضوية كل من :الفنانة عزة لبيب، والمخرج إميل شوقي، والمخرجة عبير علي، والفنان إيمان الصيرفي، ومقرر اللجنة أُمي علي ماهر، وذلك تقديرا لنزاهة اللجنة في انتقاء واختيار العروض المميزة.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، والمنعقد الآن بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ولفيف من قيادات وزارة الثقافة، بالإضافة إلى كوكبة من كبار نجوم الفن من بينهم: الفنان إيهاب فهمي، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وسميرة عبدالعزيز، وسميحة أيوب، وأشرف زكي، وآخرون.

وقد بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض غنائي استعراضي بعنوان "روحنا المسرح".

يشارك في بطولة العرض كل من الفنانين: بهاء الطمباري، ونيفين محمود، وإيهاب شاوي، ومنى هلا، وأمنية حسن، وألحان المهدي، ونديم هشام، وشادي عبدالسلام محمد، وزهرة رامي، ألحان وأشعار إبراهيم موريس، وهندسة صوتيه علي صدقي، ملابس د. مروة عودة، تصميم الاستعراضات شيرين حجازي، ومن إخراج هاني عفيفي.

قدمت حفل الافتتاح الإعلامية ريهام إبراهيم، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءا بمسيرته الفنية؛ وتستمر فعاليات المهرجان حتى 14 أغسطس المقبل، ويشارك فيها 37 عرضا مسرحيا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.