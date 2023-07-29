الأهلي بالملاحة بطلا للنسخة الأولى لدوري قصار القامة

توج فريق النادي الأهلي بالملاحة بلقب النسخة الأولى من دوري كرة القدم لقصار القامة وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية للدوري على فريق نادي اسوان للاحتياجات الخاصة بنتيجة 3/5 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة 3 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

وحضر اللقاء الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة و ايهاب حسنين ومحمد يحيى يوسف والدكتور أشرف العجيل أعضاء مجلس إدارة اللجنة ، والإعلامي طارق علام وياسر الملاح عضو لجنة تنمية الموارد باللجنة البارالمبية، وخالد عبد الحفيظ عضو لجنة الساق الواحدة باللجنة البارالمبية ، وعلي شعبان رئيس لجنة قصار باللجنة البارالمبية ، ولفيف من أسرة الرياضة البارالمبية وعلى رأسهم المنتخب الوطني لكرة القدم للساق الواحدة .

واسفر ترتيب الدوري عن احتلال فريق نادي اسوان لذوي الاحتياجات الخاصة المركز الثاني ، وفريق البنك الاهلي للمركز الثالث ، وفريق كفر سعد المركز الرابع ، وفريق نجوم السادات المركز الخامس ، وفريق مركز شباب النصر المركز السادس.

وتوج اللاعب وليد عصام لاعب فريق الأهلي بالملاحة بلقب هداف الدوري برصيد 14 هدف ، فيما توج الحارس محمد يحيى حارس مرمى نادي اسوان لذوي الاحتياجات الخاصة بلقب أفضل حارس مرمى ، وأخيرا توج اللاعب عمر نبيل لاعب نادي نجوم السادات بلقب أفضل لاعب في الدوري ، وتكريم حكام البطولة.

وعقب اللقاء قام الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجة البارالمبية وأعضاء مجلس الإدارة بتسليم الدرع للفريق الفائز والميداليات للفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى ، والجوائز للاعبين الحاصلين على جوائز الافضل في النسخة الأولى ، بمشاركة الاعلامي طارق علام الذي أثنى على مجهودات اللجنة البارالمبية في نشر الرياضة الباراليمبية وتدشين مسابقات جديدة وصناعة جيل جديد من الأبطال.