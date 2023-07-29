وزيرة الثقافة تكرم 10 رموز فنية وإبداعية في المهرجان القومي للمسرح

كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، 10 رموز فنية وإبداعية، هم الفنانين: صلاح عبدالله، وقدمه الفنان أحمد السعدني، ورياض الخولي، وقدمته الفنانة رانيا محمود ياسين، وخالد الصاوي، وقدمته الفنانة نرمين الفقي، وأحمد فؤاد سليم، وقدمه الفنان طارق عبدالعزيز، ومحمد أبو داوود، قدمه الفنان نضال الشافعي، ومحمد محمود، وقدمته الفنانة إلهام شاهين، ورشدي الشامي، وقدمته الإعلامية ريهام إبراهيم، والدكتور سامي عبدالحليم، وقدمه الفنان محمد جمعة، والكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، وقدمته الفنانة منال سلامة، ومهندسة الديكور نهى برادة، وقدمها الإعلامي إبراهيم الكرداني، وتسليمهم شهادات تقدير، ودرع المهرجان القومي للمسرح ، ذلك تقديرا لمشوارهم الفني والإبداعي.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح ، والمنعقد الآن بالمسرح الكبير بدار الأوبرا ، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ولفيف من قيادات وزارة الثقافة، بالإضافة إلى كوكبة من كبار نجوم الفن من بينهم: الفنان إيهاب فهمي، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وسميرة عبدالعزيز، وسميحة أيوب، وأشرف زكي، وآخرون.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض غنائي استعراضي بعنوان "روحنا المسرح".

يشارك في بطولة العرض كل من الفنانين: بهاء الطمباري، ونيفين محمود، وإيهاب شاوي، ومنى هلا، وأمنية حسن، وألحان المهدي، ونديم هشام، وشادي عبدالسلام محمد، وزهرة رامي، ألحان وأشعار إبراهيم موريس، وهندسة صوتيه علي صدقي، ملابس د. مروة عودة، تصميم الاستعراضات شيرين حجازي، ومن إخراج هاني عفيفي.

قدمت حفل الافتتاح الإعلامية ريهام إبراهيم، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاء بمسيرته الفنية؛ وتستمر فعاليات المهرجان حتى 14 أغسطس المقبل، ويشارك فيها 37 عرضا مسرحيا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.