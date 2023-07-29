وديًا.. مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت مع هال سيتي

شارك النجم المصري مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف نانت الفرنسي، مساء اليوم السبت، في تعادل فريقه مع هال سيتي الإنجليزي بهدف لمثله، خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

وتواجد مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريق نانت أمام هال سيتي، وبدأ المباراة حتى غادر ملعب اللقاء بعد استبداله بين الشوطين ونزل بدلًا منه جاناجو.

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، مع خروج مهاجم المنتخب الوطني من الملعب.

وافتتح التسجيل، أوزان توفان في الدقيقة 60 ليتقدم هال سيتي بهذا الهدف، قبل أن يتعادل نانت عن طريق النيجيري موسيس سيمون في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

ويواجه نانت، نظيره لوريان يوم 2 أغسطس المقبل، وكولن يوم 5 من الشهر ذاته، تحضيرًا للموسم الجديد، حيث يلاقي تولوز يوم 13 من نفس الشهر على ملعب لا البوجوار بالجولة الأولى من بطولة الدوري الفرنسي.