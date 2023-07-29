رئيس جهاز تنظيم مرافق الكهرباء الأسبق يكشف مفاجأة بشأن تخفيف الأحمال

‏قال الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرافق الكهرباء الأسبق، إن موجة الحر كان لها أثر كبير جدا في زيادة الأحمال، وفي النصف الأول من شهر يوليو الأحمال كانت تزيد بمعدل طبيعي ولم نشاهد أي مشاكل ولكن بدءًا من النصف الثاني من شهر يوليو ومع بداية الموجة الحارة زادت الأحمال ما بين 10% إلى 15% بالنسبة للعام الماضي لذلك تم اللجوء إلى عملية تخفيف الأحمال.

وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية هبة جلال، عبر شاشة "المحور"، ومع انخفاض درجة الحرارة ستنتهي هذه الأزمة.

وأضاف أن برامج ترشيد الطاقة مختلفة عن برامج إدارة الأزمات، ولكن نحن لا نتذكر ترشيد الطاقة الا في حالة الأزمات وهذا الأمر خطأ يجب أن نرشد الطاقة دائما خاصة بعد أزمات الطاقة العالمية.