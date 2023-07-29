"الكونكورد".. طائرة ركاب أسرع من الصوت

الكونكورد طائرة ركاب بريطانية - فرنسية أسرع من الصوت تعمل بالطاقة النفاثة وتم تشغيلها من عام 1976 حتى عام 2003، وكان لها سرعة قصوى تزيد عن ضعف سرعة الصوت تبلغ 2.04 ماخ (1،354 ميل في الساعة أو 2180 كم. / ساعة على ارتفاع التحليق)، مزودة بمقاعد تتسع لـ 92 إلى 128 راكبًا، أطلقت طائرة الكونكورد لأول مرة في عام 1969، ودخلت الخدمة في عام 1976 وعملت لمدة 27 عامًا.

وهي واحدة من طائرتين فقط من وسائل النقل الأسرع من الصوت اللتان تم تشغيلهما تجاريًا، الطائرة الأخرى هي توبوليف تي يو 144 السوفيتية الصنع، والتي تم تشغيلها في أواخر السبعينيات، وفي 25 يوليو 2000 تعرضت احدى الطائرات لحادث، إذ سقطت إحداها بعد لحظات قليلة فقط من إقلاعها من مطار شارل ديجول في باريس، حيث اصطدمت بأحد الفنادق القريبة من المطار، تسبب الحادث بمقتل جميع ركابها البالغ عددههم 113، وتوقفت رحلات الكونكورد بعدها لمدة تزيد عن عام.

خرجت طائرات كونكورد من الخدمة عام 2003، أي بعد ثلاث سنوات من تحطم طائرة الخطوط الجوية الفرنسية الرحلة 4590، والتي قتل فيها جميع الركاب وأفراد الطاقم، وساهم الانكماش العام في صناعة الطيران التجاري بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 وانتهاء دعم الصيانة لشركة كونكورد من قبل شركة إيرباص في خروجها من الخدمة.