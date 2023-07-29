تعرف على القائمة النهائية لمنتخب الناشئات في بطولة العالم بالمجر

كلف مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، شوكت صابر عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة منتخب الناشئات تحت ١٩ سنة المشارك في بطولة العالم بالمجر خلال الفترة من ٣٠ يوليو الجاري وحتى ١٢ أغسطس المقبل.

كما أعلن الجهاز الفني للفراعنة القائمة النهائية المرشحة لتمثيل مصر في البطولة وجاءت على النحو التالي: ملك البحيري وفرح الحناوي وفريدة اسامة وريماز أشرف وندي وائل وسلمي البحيري وخديجة شوشه وملك سامح ونيجار اسماعيل وملك مجدي ولوجي ياسر وملك شاهين.

يقود منتخب الناشئات جهاز فني مكون من : الأجنبي ماركو انطونيو مشرفا عاماً على المنتخب ومحمد مهران مديراً فنياً ويسرا وعبد الكريم مدرباً عاما وأحمد سعد مدرباً والدكتور روض عيد طبيباً للمنتخب.

من جانبه أكد حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ان مجلس إدارة برئاسة المهندس ياسر نجح في تجهز منتخبي الناشئات والشابات قبل مشاركتهما في بطولتى العالم بالمجر والمكسيك.

واعرب عابد عن سعادته الكبيرة بالمستوى المميز الذي وصل إليه منتخب مصر مؤكداً أن مجلس الإدارة يسير في الطريق الصحيح ويعمل بقوة لتصحيح المسار والعودة بالمنتخبات الوطنية للمنافسة العالمية.