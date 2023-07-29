"روحنا المسرح" عرض استعراضي يفتتح فعاليات المهرجان القومي في دورته الـ16 بالأوبرا

انطلق منذ قليل، حفل افتتاح فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ولفيف من قيادات وزارة الثقافة، بالإضافة إلى كوكبة من كبار نجوم الفن من بينهم: الفنان إيهاب فهمي، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وسميرة عبدالعزيز، وسميحة أيوب، وأشرف زكي، وآخرون.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبه عرض غنائي استعراضي بعنوان "روحنا المسرح".

يشارك في بطولة العرض كل من الفنانين: بهاء الطمباري، ونيفين محمود، وإيهاب شاوي، ومنى هلا، وأمنية حسن، وألحان المهدي، ونديم هشام، وشادي عبدالسلام محمد، وزهرة رامي، ألحان وأشعار إبراهيم موريس، وهندسة صوتية علي صدقي، ملابس د. مروة عودة، تصميم الاستعراضات شيرين حجازي، ومن إخراج هاني عفيفي.

كما تقدم حفل الافتتاح الإعلامية ريهام إبراهيم، ويحل الفنان محمد عادل ضيف شرف الحفل.

وتحمل هذه الدورة اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاء بمسيرته الفنية، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 14 أغسطس المقبل، ويشارك فيها 37 عرضا مسرحيا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.

كما يشهد حفل الافتتاح تكريم 10 رموز فنية وإبداعية، وذلك تقديرا لمشوارهم الفني والإبداعي، وهم الفنانين: صلاح عبدالله، ورياض الخولي، وخالد الصاوي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد أبو داوود، ومحمد محمود، ورشدي الشامي، والدكتور سامي عبدالحليم، والكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، ومهندسة الديكور نهى برادة.