الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا على هدم منزله في القدس

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، فلسطينيًا على هدم منزله في منطقة "بيت حنينا" شمال مدينة القدس المحتلة (والواقعة داخل جدار الفصل العنصري).

وأفادت مصادر فلسطينية بالمدينة المحتلة بأن المواطن الفلسطيني أحمد السعود هدم منزله، الذي يقطنه هو وعائلته، تجنبا لدفع تكاليف الهدم الباهظة، التي تفرضها بلدية الاحتلال حال عدم تنفيذ الهدم.

تأتي عملية الهدم بعد خمسة أيام من هدم شقيقه محمد منزله المجاور، أيضًا بحجة عدم الترخيص.