مصارع سيناوي يفوز بالميدالية الفضية في البطولة التنشيطية

فاز البطل "البراء وائل شفيق" ابن مدينة طور سيناء، بالمركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية في البطولة التنشيطية التي نظمها الاتحاد المصري للمصارعة واستضافتها الصالة المغطاة باستاد جامعة المنوفية (مصارعة حرة وزن 52 كيلو)، واستطاع جذب انتباه الجميع لما يملكه من إمكانيات بدنية وفنية.

والبراء وائل شفيق طالب بالصف الثاني الإعدادي بمعهد طور سيناء النموذجي، 12سنة، أحد ناشئي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للمصارعة بجنوب سيناء.

وأعرب البطل البراء وائل شفيق لـ"البوابة نيوز" عن بالغ سعادته لحصوله على الميدالية الفضية في بطولة جمعت الكثيرين من اللاعبين الأقوياء بدنيا وفنيا، مهديا تميزه والميدالية الفضية لوالديه، معلقا: “دعم وتحفيز وتشجيع أسرتي لي يعد أحد العوامل الأساسية في تميزي في المصارعة، ومهما شكرتهم لن أوفيهم حقهم، ولا شك أنه بدون مساندتهم لي ما حققت شيئا”، ولفت إلى أن مشاركته في هذه البطولة بدعم كامل ومتفرد لأسرته.

وعن طموحه قال البراء: “طموحي كبير جدا وحلم حياتي أن أمثل مصر في بطولة العالم وأرفع علم بلدي أمام العالم كله”.

ماذا تقول الأم "رشا فكري" عن البطل "البراء"؟

"البراء" ما شاء الله عليه هاديء جدا، وعلى خلق وعلاقته بربه طيبة، وبارا بوالديه، ويحب أخوته جدا وقلبه يملؤه الحنان بشكل غير عادي وهذا فضل من الله ونعمة، والبراء يحلم أن يكون بطل العالم في المصارعة في يوم من الأيام وبمشيئة الله أبني سيحقق حلمه وسوف يصل وأنا ووالده معه ومستمرين في دعمه ومساندته، لأنه موهوب ويستحق بشهادة المدربين، وبشكر كل من يساند ويدعم البراء ويسهم في تحقيق حلمه. "

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