وكيل صحة الشيوخ: الجلسات التخصصية للحوار الوطني خطوة لبلورة توصيات بناء الجمهورية الجديدة

اعتبر النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ، ان ما تحقق على يد الحوار الوطني طيلة الفترة الماضية من مكاسب سياسية متنوعة، تجسيد حقيقي للإرادة التامة في تعزيز الحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية من ناحية والررغبة الصادقة في الاقاتراب من كل الملفات وحل المشاكل وطرح رؤى للمستقبل من جهة أخرى.

ونوه د.حسين خضير، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بالجلسات التخصصية للحوار الوطني. قائلا: إنها خطوة جديدة في مسار الحوار الوطني، كما أن المخرجات التي تصيغها الجلسات التخصصية بالحوار الوطني، تتميز بتنوعها وعدم سيطرة فكرة معين أو وجود اتجاه لتغليب فكر على فكر آخر، وهو ما يدعم مبدأ الحوار القائم على المساحات المشتركة لجميع المشاركين. علاوة على بلورة مختلف نقاشات الجلسات الماضية لتقديمها ملخصة إلى صانع القرار والجهات المسؤولية.

وأوضح وكيل صحة الشيوخ، إن الدولة المصرية تواصل خطواتها الناجحة نحو الجمهورية الجديدة، فبعدما أثبتت جلسات الحوار الوطني فعاليتها، ونجاحها في مناقشة العديد من القضايا الهامة سواء في المحور السياسي أو الاقتصادي أو المحور المجتمعي، بغرض الاتفاق على رؤى الحاضر والانطلاق نحو المستقبل.

وشدد د.خضير ،ان انطلاق الجلسات التخصصية للحوار الوطني للخروج بتوصيات ومقترحات ذات فاعلية أكثر عند التطبيق على أرض الواقع، كما أنها تساهم في دراسة كم المقترحات والتوصيات التي أسفرت عنها كل جلسة من الجلسات التي تم عقدها.

واختتم بالتأكيد، أن الحوار الوطني خطوة رائدة واقتراح فاعل للنهوض بالأمة والتشارك في الجمهورية الجديدة، برئاسة الرئيس السيسي وكله لصالح الوطن.