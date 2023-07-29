الداخلية تنظم دورة تدريبية في مجال الكشف عن الوثائق المزورة

استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة دورة تدريبية فى مجال الكشف عن الوثائق المزورة فى سياق مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتى ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) بتمويل من الإتحاد الأوروبى للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية .

يتضمن البرنامج العديد من المحاور من بينها إلقاء الضوء على المشروع الإقليمى الذى ينفذه مكتب الأمم المتحدة ‏"UNODC" للتدريب علـى "تفكيك الشبكات الإجرامية فى مجال الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فى منطقة شمال أفريقيا" - استعراض المعايير الدولية الخاصة بوثائق السفر الصادرة عن منظمة الطيران المدنى الدولية - التعريف بتقنيات طباعة السفر ومميزات الأمان الأساسية والمتقدمة بها - تسليط الضوء على طرق تجميع وإنتاج وثائق السفر- التدريب العملى على فحص مستندات السفر وتقنيات الطباعة ومميزات الأمان المتقدمة بوثائق السفر - إلقاء الضوء على إستخدام البيانات الحيوية البيومترية "فى وثائق السفر - التعريف بالوثائق الإلكترونية والأنظمة البيومترية ومعدات قراءة وثائق السفر - إلقاء الضوء على المستندات المزورة وأنواعها التدريب على عمليات جمع المعلومات الخاصة بالوثائق المزورة - التعرف على التلاعب بالصور الرقمية - إلقاء الضوء على قواعد بيانات السفر الوطنية والدولية - التدريب على كيفية كتابة التقارير والشهادات الخاصة بتزوير وثائق السفر).

ويعكس تنظيم هذه الدورة الحرص الدائم لوزارة الداخلية على تنمية مهارات العنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية لاسيما المعنيين بملف مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية .