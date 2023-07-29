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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأولمبية تهنئ الخماسي الحديث بذهبيتي الفردي والفرق في بطولة العالم للناشئات

فوز منتخب الخماسي
فوز منتخب الخماسي الحديث بالميدالية الذهبية
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هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة شريف العريان بعد تحقيق 2 ميدالية ذهب في بطولة العالم للناشئات تحت 19 عام والمقامة حاليا في تركيا.
حققت ملك خالد الميدالية الذهبية في مسابقة الفردي، وحقق الفريق المصري المكون من ملك خالد وفريدة أبوهاشم وزينة عامر الميدالية الذهبية للفرق في إنجاز كبير للخماسي الحديث المصري .
وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة للاعبات على هذا الانجاز الكبير والنتائج المشرفة والجهاز الفني للمنتخب ومجلس الإدارة برئاسة المهندس شريف العريان الذي يواصل تحقيق النتائج المميزة في جميع البطولات بعد الفوز مؤخرا ببطولة العالم تحت 17 عام ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الدولية
واكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.

مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لمهندس هشام حطب الاتحاد المصري للخماسي الحديث ملك خالد الميدالية الذهبية