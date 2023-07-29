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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. حريق في وحدات التوطين الجديدة بمدينة الشلاتين

حريق بوحدات التوطين
حريق بوحدات التوطين بالشلانين
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تمكنت الحماية المدنية، مساء اليوم السبت، من إخماد حريق نشب في وحدات التوطين الجديدة بمدينة الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد مصدر، أن الوحدات التي نشب فيها الحريق جديدة، ولم تسلم إلى مستحقيها، مشيرا إلى أن الحريق نشب في وحدات كان المقاولون يستخدمونها كمخازن للأخشاب والمواسير وكابلات الكهرباء.
وأكد المصدر، عدم وجود إصابات أو ضحايا بشري ، لافتا إلى أنه تم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية بمدينة الشلاتين .
انتقل إلى مكان الحريق محمد علي سكرتير مجلس مدينة الشلاتين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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السيطرة على الحريق وحدات التوطين الجديدة باشلاتين مدينة الشلاتين جنوب البحر الاحمر