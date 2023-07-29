"الإنتاج الثقافى" يقرر مد موعد استقبال الأعمال المشاركة بمسابقة "أنا المصرى"

قرر قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مد موعد استقبال الأعمال المشاركة فى مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب بنسختها السادسة حتى منتصف أغسطس المقبل .

وقال المخرج خالد جلال، إنه تقرر مد فترة استقبال الأعمال المشاركة فى الموسم السادس من مسابقة " أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، حتى منتصف أغسطس بدلا من أول أغسطس، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الشباب للمشاركة فى المسابقة، ودعما لأصوات الشباب الموهوب .

تجرى المسابقة في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع خمس جوائز مالية، المركز الأول ٢٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ١٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ١٠ آلاف جنيه، والمركز الرابع ٧ آلاف جنيه، والمركز الخامس ٥ آلاف جنيه.

شروط المسابقة هى ألا يقل عمر المتسابق عن ١٨ عاما ولا يزيد عن ٤٥ عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن ٤ دقائق ولا تزيد عن ١٠ دقائق، ويقدم المتسابق إقرارا موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل .

للمشاركة فى المسابقة، يقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية ( كلمات - لحن - غناء ) بصيغة MP3، ويتم تنزيل استمارة المشاركة من صفحة المسابقة على الفيس بوك، وتعبئتها إلكترونيا وترسل مع العمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى : anaelmaasry2023@gmail.com

وللعام الثالث يتم السماح بمشاركة المصريين بالخارج، وإرسال الاستمارة والعمل المتسابق على البريد الإلكترونى التالى : anaelmaasryabroad@gmail.com

جدير بالذكر أن النسخة الخامسة من المسابقة فازت بالجائزة الخامسة فيها أغنية "بحبك من سكات" غناء مريم عزيز، والجائزة الرابعة ذهبت لأغنية "أجمل بلاد الكون" غناء أحمد عبد المنعم، والجائزة الثالثة مناصفة بين أغنية "أنا الكلمة" غناء إيمان عبد الغنى، وأغنية "مرات الشهيد" غناء أمنية حسن، وذهبت الجائزة الثانية مناصفة بين أغنية "مصر تقدر" غناء شهاب محمد، وأغنية "باختصار" غناء أحمد شرف، وذهبت الجائزة الأولى مناصفة بين أغنية "أؤمرينى يابلادي" غناء محمد زين، وأغنية "دى مصر" غناء محمد سراج.