مركز استدامة بديوان محافظة كفر الشيخ يعقد الاختبارات التأهيلية للبرامج التخصصية

نظم مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وعلى مدار 3 أيام متتالية فعاليات الاختبارات التمهيدية المؤهلة لبرامج وزارة التنمية المحلية التخصصية في عدد من البرامج، منها "إعداد القادة، تدريب المدربين، إدارة المشروعات، البرمجة، الأمن السيبراني والشبكات، التحليل الإحصائي، قيادات العمل النسائي"ـ وغيرهم بإجمالي 12 برنامجاً لخطة هذا العام.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، فيما يخص الاستعداد للعام التدريبي الجديد تزامنا مع بدء خطة تدريب وزارة التنمية المحلية بمركز سقارة للعام 2023-2024 والتي تبدأ فعالياتها في أغسطس القادم، ووفق المتبع في بداية كل خطة من إجراء عدد من التقييمات المؤهلة لحضور عدد من البرامج النوعية بخطة وزارة التنمي المحلية، والتي تنفذ تباعاً وفق الجداول الزمنية بالخطة السنوية.



جدير بالذكر أن المحافظة ممثلة في مركز استدامة للتدريب والتطوير للعام الثالث على التوالي تجرى اختبارات محاكاة لاختبارات الوزارة لتأهيل المرشحين واختيار العناصر المثلى لتمثيل المحافظة في الترشيحات النهائية ضماناً للتمثيل الذي يليق بمكانة المحافظة.

يشار إلى أن الاختبارات تم ميكنتها بشكل كامل بمركز استدامة بإشراف كريم السماحي مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحول الرقمي بالمحافظة والخروج بتطبيق إلكتروني يشمل عدد من بطاريات الأسئلة المتنوعة في كل تخصص قام على اعدادها متخصصين في كل مجال وإدراجها في خوادم المركز لإستدعائها بشكل لحظي وقت تنفيذ الإختبارات في فصل تام لأي تداخل من العنصر البشري في عمليات التقييم أو الرصد للنتائج لضمان تكافؤ الفرص.



وتشمل الاختبارات التي تنتهي في تاريخ الأحد 30 يوليو الجاري عددا من الاختبارات الرئيسية منها اللغة العربية واللغة الإنجليزية وأساسيات الحاسب والتحول الرقمي وكذا المعلومات العامة بالإضافة إلى اختبار في التخصص المرشح له المتقدم للاختبارات علاوة على وجود لجنة مقابلة شخصية لمرشحي بعض البرامج التدريبية تحدد لاحقاً لضمان التنوع في طبيعة التقييمات وإعطاء أكبر فرصة للراغبين في التعبير عن أنفسهم بالشكل الأمثل.

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