جامعة المنصورة تتوج بالمركز الأول في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت نتائج مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، وكانت جامعتي المنصورة والقاهرة في مقدمة الفائزين حيث حصدت جامعة المنصورة المركز الأول مناصفة مع جامعة القاهرة التي حققت نفس النقاط، فيما جاءت جامعة عين شمس في المركز الثاني، واحتلت جامعة أسيوط المركز الثالث. وفازت جامعة بني سويف بجائزة تشجيعية عرفانًا بالجهود المبذولة لتحسين أدائها في مجال الاستدامة البيئية.

المسابقة تهدف إلى تشجيع الجامعات على تبني مبادرات ومشاريع تحمي البيئة وتحافظ عليها، وتعزز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع الجامعي والمحيط.

في هذا السياق، قدم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة التهنئة للدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق إعداد ملف مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة بالجامعة على هذا الفوز المتميز، وأعرب عن تقديره لجهودهم المتميزة والمثمرة في إعداد ملف الجامعة بشكل متكامل، كما وعد بتكريم فريق العمل نظير جهودهم المبذولة في هذه المسابقة.

من جهته، أعرب الدكتور محمود المليجي عن امتنانه وشكره لفريق العمل المتميز بالجامعه على جهوده المبذولة في إعداد ملف الجامعة بشكل متكامل يبرز جميع جوانب التميز والاستدامة البيئية فيها، ولكافة المسؤولين بجهات الجامعة المختلفة، على تعاونهم الفعّال وجهودهم المتميزة خلال زيارة لجنة التقييم وإعداد كافة التجهيزات بأعلى مستوى.

كما تقدم بالشكر لكل من الدكتورة سماح طارق حافظ وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس فريق إعداد ملف مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة والدكتور محمد عبد الفتاح زهري وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ايمان أحمد محمد أبو الفضل أستاذ بكلية الطب البيطري والدكتورة شيماء محمود عبد الوهاب أستاذ مساعد بكلية التربية قسم تكنولوجيا التعليم والدكتورة أسماء علي العوضي مدرس بكلية الهندسة قسم هندسة القوى الميكانيكية.

تؤكد هذه النتيجة التزام جامعة المنصورة وفرقها بتحقيق الاستدامة البيئية، وتحثهم على الاستمرار في تبني الممارسات الصديقة للبيئة للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.

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