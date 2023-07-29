صبحي يصل الدقهلية لافتتاح وتفقد عددا من المنشآت الشبابية والرياضية

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى مقر الديوان العام بمحافظة الدقهلية، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، عقب الانتهاء من جولته التفقدية بمحافظة الغربية، وكان في استقباله الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

والتقي وزير الشباب والرياضة فور وصوله مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول تطوير النشاط الرياضي والشبابي في المحافظة، وتحسين الخدمات الرياضية والشبابية التي تقدمها الوزارة في المحافظة.

من المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية إلى محافظة الدقهلية افتتاح حمام سباحه (مغطي) بمركز شباب ميت خميس بالمنصورة، وافتتاح صالة الألعاب الإلكترونية، وحضور لقاءً حوارياً مع أعضاء برلمان الشباب والشيوخ للمحافظة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة، وتختتم الجولة بافتتاح مول تجاري وجراج بنادي الحوار الرياضي.

كان وزير الشباب والرياضة قد وصل صباح اليوم لمحافظة الغربية، في جولة بدأها بلقاء حواري مع الكيانات الشبابية بالغربية، وتفقد نادي بلدية المحلة، وافتتاح حمام سباحة بكل من "نادي سمنود، مركز شباب سمنود"، وإطلاق القافلة الطبية بمركز شباب سمنود، وافتتاح ملاعب خماسية بمراكز شباب" ميت بدر حلاوة، العزيزية، ميت هاشم" بسمنود.