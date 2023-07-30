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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

«تحديث الصناعة» يجدد بروتوكول التعاون مع كاد ماسترز للتدريب على أحدث التقنيات الصناعية

تحديث الصناعة
تحديث الصناعة
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في إطار حرص مركز تحديث الصناعة على تقديم أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا البرامج الهندسية والتصميم للمصانع والمجتمع الصناعي، قامت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بتجديد بروتوكول التعاون مع شركة كاد ماسترز الوكيل الأكاديمي لشركة أوتوديسك العالمية في مصر، والذي من خلاله ستقوم كاد ماسترز بالعديد من الفعاليات في سبيل تدريب وتأهيل الكوادر الهندسية في المصانع.

أكدت «سليمة» أن مركز تحديث الصناعة حريص على نقل أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا برامج التصميم الهندسي للمصانع بجميع أحجامها وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير كفاءة المنتجات المصرية للوصول للكفاءة العالمية وفي ظل رؤية الدولة للتحول الرقمي.

من جانبه صرح طاهر سعيد مدير ومؤسس كاد ماسترز أن الشركة ستقوم بتدريب مهندسين من قطاعات متعددة من خلال مركز تحديث الصناعة وذلك بصورة منحة تدريبية مقدمة من أوتوديسك.

هذا وقد شهد توقيع البروتوكول المهندس حازم نبيل مدير أوتوديسك في مصر والذي أكد على أن برامج أوتوديسك تقدم حلولا متكاملة لجميع القطاعات الصناعية وأن أوتوديسك تساهم في التعاون مع العديد من الوزارات والقطاعات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي

التحول الرقمي التقنيات الصناعية المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة تحديث الصناعة