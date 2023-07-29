إصابة 26 عاملا فى انقلاب أتوبيس بطريق السخنة

أصيب 26 عامل فى حادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس السخنة، اليوم السبت، أمام أحد القرى السياحية.



كانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب أتوبيس كان يحمل عمال يعملون فى أحد المواقع بالعين السخنة .



على الفور وجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الاسعاف بالسويس، 16 سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

قال مصدر طبى فى السويس، إن الإصابات مختلفة مابين اشتباه كسور عمود فقري وجروح متفرقة بالجسم درجات أولى وثانية وثالثة وتم تقديم الإسعافات الأولية والنقل الآمن لمستشفى السويس العام.

انتقلت قوة امنية من قسم شرطة عتاقة وحررت محضر بالواقعة وتم التحقيق لمعرفة السبب وراء الحادث.