تعاون بين إندرايف وكارجاس لتعزيز الاستدامة البيئية

أعلنت شركة إندرايف "inDrive"، المتخصصة في طلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول، عن تعاونها مع شركة CARGAS بهدف دعم سائقي التطبيق في تحويل سياراتهم إلى الغاز الطبيعي بدلًا من الوقود التقليدي.

تشمل الشراكة بين إندرايف وكارجاس تقديم خصومات للسائقين، إضافةً إلى خدمة تغيير الزيت مجانًا في جميع محطات كارجاس بجميع أنحاء الجمهورية.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم كارجاس امتيازات لسائقي inDrive لتحويل سياراتهم بتسهيلات تقسيط لمدة عام بدون فوائد، وزيادة فترة الضمان عند التحويل من 12 شهرًا إلى 18 شهرًا.

وعلق ممثل تطوير الأعمال لشركة inDrive في الشرق الأوسط، معتز توبة، على هذه الخطوة قائلًا: "تعتبر سيارات الغاز خيارًا ميسور التكلفة لسائقينا، خاصةً بعد ارتفاع أسعار الوقود في الآونة الأخيرة، حيث يمكن أن يوفر لهم استخدامها المال والحصول على المزيد من الرحلات. بالإضافة إلى ذلك، يسهم استخدام الغاز الطبيعي في تقليل التلوث وتحسين جودة الهواء، وهو أمر ضروري للحفاظ على البيئة وصحة الناس."

وأشار توبة إلى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على دعم استخدام الغاز الطبيعي في السيارات كجزء من استراتيجيتها للطاقة، من خلال تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والإعانات، وتوفير محطات وقود الغاز الطبيعي في جميع أنحاء البلاد لتشجيع المزيد من الناس على التحول إلى الوقود الأنظف والأكثر استدامة.