تعاون بين إيتيدا وهواوى لتعظيم استفادة مصر من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا مذكرة تفاهم مع شركة هواوي Huawei لتعظيم استفادة مصر من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحسين مؤشرات الدولة في هذا المجال.

كما تم توقيع خطاب نوايا مع الشركة لتطوير المؤسسات الرقمية في المحافظات لضمان استدامة التحول الرقمي.

تتمثل أهداف المذكرة في تنفيذ مشروع لتحسين مؤشرات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير القدرات الرقمية وتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في البلاد. وسيعمل الجانبان معًا على إعداد تقرير يتضمن تحليل أداء تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر ووضع خارطة طريق لتطوير هذا المجال وتحديد أولويات الاعتماد وتنفيذ البرامج التدريبية ونقل المعرفة التكنولوجية لمواطني مصر.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، و جيم ليو Jim Liu، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر.

بينما تم توقيع خطاب النوايا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة هواوي لتطوير المؤسسات الرقمية في مختلف المحافظات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية هذا التعاون في إطار جهود الدولة لبناء مصر الرقمية وتحقيق التحول الرقمي من خلال شراكات مع الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن هذا التعاون يهدف إلى دعم استخدام التكنولوجيا الذكية في مصر وتطوير قدرات الشباب في هذا المجال وتوفير حلول تكنولوجية للتحديات التي تواجه المجتمع المصري.

من جانبه، أكد جيم ليو Jim Liu، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، التزام الشركة بدعم التحول الرقمي الوطني في مصر وتقديم أحدث التقنيات وتسهيل نقل المعرفة للشباب المصري.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل تأكيدًا على التعاون المستمر بين الشركة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تأتي هذه المبادرة في ظل جهود مصر لتعزيز التحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا الذكية لتحسين الأداء وتعزيز القدرات الرقمية في مختلف القطاعات والمؤسسات. ومن المتوقع أن يحمل هذا التعاون فوائد كبيرة لتطوير مجتمع رقمي تفاعلي وآمن في مصر.