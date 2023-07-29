يحيى خليل يقدم حفلًا بولاية ميتشجن الأمريكية





أحيا الموسيقار الكبير يحيى خليل حفلا كبيرا في متحف الفنون بمدينة ديترويت التي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الأمريكية، وذلك بمصاحبة الاوركسترا العربية الوطنية بقيادة المايسترو مايكل ابراهيم.

حضر الحفل عدد كبير من أبناء الجالية العربية بمتشيجن بالإضافة إلى جمهور يحيى خليل من كافة الجنسيات.

أقيم الحفل ضمن جولات يحيى خليل التي يجريها في الولايات الأمريكية المتحدة قبل عودته إلى القاهرة لبدء موسم حفلاته الشتوي في القاهرة والإسكندرية.

كان الحفل برعاية "الأوركسترا الوطنية العربية" التي تضم موسيقيين أمريكيين وعرب، والتي انطلقت قبل ١٥ عامًا في الولايات المتحدة بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم بهدف نشر الثقافةالموسيقيةالعربية،واستخدامها باعتبارها أداة لإظهار الوجه العربي الحقيقي في أميركا.



يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي ابهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية وهو الامر الذي جعله ضيف دائم على اهم المهرجانات العالمية في اوروبا وافريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد اول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الاوبرا حيث اعتاد آلاف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي إلى جانب اسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.

وقدم يحيى خليل مع فرقته مئات من الحفلات في العديد من البلدان منها إيطاليا وفرنسا وصربيا وبلغاريا والنمسا واليونان وروسيا والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وغيرها، ليصبح الآن رمزا حقيقيا في عالم موسيقى الجاز.