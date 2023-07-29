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السبت 29 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا دفاع اليمن وجامبيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

الفريق الركن محسن
الفريق الركن محسن الداعري
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بحث وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري اليوم السبت مع نظيره الجامبي سيرينج مودو نجي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي، وذلك على هامش مشاركته في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (IDEF)، المنعقد بمدينة اسطنبول التركية.
وأشاد الداعري - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - بالخطوات السياسية والاقتصادية التي تخطوها جامبيا.

جامبيا التعاون الثنائي المجال الدفاعي