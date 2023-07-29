ماجد مصطفى: هدفي الوصول للمربع الذهبي في بطولة شابات الطائرة بالمكسيك

تحدث ماجد مصطفى المدير الفني للمنتخب المصري للشابات للكرة الطائرة تحت 21 سنة، عن استعدادات المنتخب لمنافسات بطولة العالم التي تقام خلال الفترة من 15 وحتى 26 أغسطس القادم في دولة المكسيك.

وكشف ماجد مصطفى خلال تصريحات صحفية اليوم السبت قائلاً: ان منتخب مصر بدأ الاستعداد لبطولة العالم منذ شهر أكتوبر الماضي، بالانتظام في معسكرات مفتوحة بمعدل يومين من كل الأسبوع”.

وأضاف: سنشارك في معسكر خارجي بدولة بيرو في أول شهر أغسطس ، حيث سنخوض 6 مباريات ودية قبل المشاركة في بطولة العالم التي ستنطلق يوم 15 أغسطس”.

وتابع: ”طموحنا في البطولة هو التأهل للدور الثاني، والمنافسة على المراكز الثمانية الأولى وطموحي الشخصي الوصول للمربع الذهبي في البطولة”.

وواصل: تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى مع منتخب المكسيك البلد المنظم للبطولة، واليابان، وتايلاند التي ستشارك بدلًا من كوستاريكا التي اعتذرت عن المشاركة يصعب من مهمتنا في البطولة لكن أمامنا هدف نسعى لتحقيقه.