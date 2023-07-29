رئيس جامعة العريش يتابع الانتهاء من تجهيز مكتب التنسيق الإلكتروني

تابع الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، تجهيز مكتب التنسيق الالكتروني بالجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة هذا العام.



وأضاف “الدمرداش” أن جامعة العريش ترحب بطلابها الجدد من أبناء سيناء الحبيبة، متمنيًا سيادته عامًا جامعيًا موفقًا لجميع الطلاب.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الجامعة، إلى الانتهاء من تجهيزات مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة العريش والذي أصبح جاهزا لاستقبال طلاب الثانوية العامة مع بدء التنسيق إن شاء الله.

وصرح رئيس الجامعة، أن مكتب التنسيق الالكتروني بالجامعة يستقبل طلاب الثانوية العامة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام.



وأوضح أن الجامعة تحرص على تقديم كافة الخدمات المساعدة للمجتمع المحلي لأهل سيناء، كما تقدم الجامعة الدعم البشري من خلال توفير أطقم مدربة ومؤهلة تساعد في عمليات الارشاد والتسجيل للطلاب.

ولفت إلى أن الجامعة قامت بتشكيل لجنة من مركز تطوير التعليم لتقديم كل الدعم والنصح والإرشاد فيما يخص التنسيق واختيار الرغبات، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وأكد على أن الجامعة تقدم كافة خدماتها تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم، وتوفير كل مقومات الراحة والهدوء للطلاب لإتمام عملية التنسيق من خلال قاعات مكيفة ومجهزة بكافة الإمكانات اللازمة لإتمام عملية التنسيق.



ووجه رئيس الجامعة رسالة لأبناءنا الطلاب والطالبات لكم الحق أن تفخروا بإنتسابكم لجامعة العريش.

مرفق كليات جامعة العريش:

(١) كلية التربية.

(٢) كلية العلوم الزراعية البيئية.

(٣) كلية التربية الرياضية بنين – بنات.

(٤) كلية العلوم.

(٥) كلية الآداب.

(٦) كلية الاقتصاد المنزلي.

(٧) كلية التجارة.

(٨) كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية.

(٩) كلية الطب البيطري.

(١٠) كلية الحاسبات والمعلومات.

(١١) كلية الطب.

