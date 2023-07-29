مصرع وإصابة 124 شخصًا بانفجار مستودع ألعاب نارية في تايلاند

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب ما يزيد عن 115 آخرين، اليوم السبت، بعد انفجار في مستودع للألعاب النارية فى سوق بجنوب تايلاند، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويعتقد أن أعمال البناء أدت إلي الانفجار الذي وقع في سونجاي كولوك، على الحدود الماليزية، في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي.

وقال الحاكم المحلي سانون بونجاكسورن في تصريحات نشرتها وكالة فرانس برس، إن حريق السوق أصبح الآن تحت السيطرة.

وأضاف بونجاكسورن إن التحقيق الأولي يشير إلى أن "خطأ تقني" أثناء اللحام بالفولاذ هو السبب.

وأظهرت لقطات نشرت في وسائل إعلام محلية تصاعد أعمدة دخان كبيرة من السوق، حيث تضرر العديد من المتاجر والمنازل والمركبات بشدة من قوة الانفجار.