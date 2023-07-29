وفد من "اليونسكو" يصل إلى أوكرانيا لتقييم الأضرار اللاحقة بالمواقع الثقافية

وصل وفد من منظمة (اليونسكو) إلى مدينة أوديسا الأوكرانية، لتقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع الثقافية والدينية نتيجة الضربات الصاروخية الروسية خلال شهر يوليو الجاري.



وقال أوليه كيبر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا - في منشور على (تليجرام)، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم /السبت/ - "التقينا اليوم بممثلين عن المنظمة الذين وصلوا إلى أوديسا في مهمة لإجراء تقييم شامل للأضرار التي لحقت بالممتلكات الثقافية والدينية بسبب الضربات الصاروخية الروسية في الفترة من 19 إلى 23 يوليو الجاري".



وأضاف أن البعثة ستعمل في أوديسا لمدة 4 أيام حيث سيقوم ممثلو اليونسكو بتسجيل وتوثيق آثار الهجمات.. لافتا إلى أن سلطات أوديسا ستساعد المتخصصين بكل طريقة ممكنة.

يذكر أن القوات الروسية شنت هجومًا واسعًا على مدينة أوديسا ما أسفر عن تضرر حوالي 25 نصبًا معماريًا.