نادي المريخ البورسعيدي يبحث تطوير المنظومة الإعلامية والتسويق

تقدم أيمن عيد المسؤول الإعلامى بنادى المريخ البورسعيدى بملف تطوير المنظومة الإعلامية والتسويق لإدارة النادى برئاسة أحمد جوهر؛ وذلك لاستغلال الحسابات الخاصة بالنادى واهتمام جماهير بورسعيد فى متابعة أخبار النادى و مبارياته.

وأكد أيمن عيد المتحدث الرسمى للنادى عزم إدارة المريخ برئاسة أحمد جوهر البدء فى تطوير المنظومة الإعلامية بالنادى و دمجها مع بعض الأفكار التسويقية لجلب إيرادات مالية تساعد المريخ فى تدبير احتياجاته.

أضاف أيمن عيد من الأفكار المعروضة هو إعادة تدشين الموقع الرسمى للمريخ وبث المباريات من خلال الموقع و ليس حسابات النادى على مواقع التواصل الإجتماعى مع وجود اقتراحات بتحصيل اشتراكات من الراغبين فى متابعة البث الحى على الموقع أو وجود رعاة و معلنين بالموقع والاستفادة من المساحات الإعلانية داخل الملعب أو ما يتم نشره من متابعة لأخبار النادى فى مختلف الأنشطة.

وشدد أيمن عيد على أن الأندية لابد أن تبحث على استغلال حقوقها فى تدبير أى موارد مالية حتى لو بسيطة فى البداية و ذلك حتى يتم جذب المعلنين و المهتمين بمتابعة أخبار النادى فى ظل وجود التزامات مالية كبيرة على الأندية طوال الموسم.