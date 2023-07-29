ads
السبت 29 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: مستعدون للتعامل بالعملات الوطنية في التجارة مع الدول الإفريقية

نائب رئيس الوزراء
نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك اليوم السبت إن موسكو مستعدة للتحول إلى العملات الوطنية في التجارة مع الدول الإفريقية.
وأضاف أوفرشوك في مقابلة مع وكالة أنباء تاس تاس على هامش القمة الروسية الإفريقية الثانية: "لدينا تجربة ناجحة في التسويات بالعملات الوطنية داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ونحن مستعدون لمشاركة هذه التجربة. كما أننا مستعدون لإجراء تجارة مع إفريقيا خاصة بالروبل الروسي، شريطة أن يجد المشغلون الاقتصاديون ذلك مناسبًا".
ووفقًا لأوفرتشوك، فإن التحول إلى العملات الوطنية هو "اتجاه عالمي. ويدرك الجميع أن استخدام العملات الاحتياطية التقليدية كوسيلة للدفع ينطوي على مخاطر اقتصادية وسياسية واضحة ويريد الجميع تقليل هذه المخاطر. ولهذا السبب نرى أن البلدان الإفريقية تتحول إلى الدفع بالعملات الوطنية.

العملات الوطنية الدول الإفريقية القمة الروسية الإفريقية