البابا تواضروس يشهد ختام البرنامج الصيفي لتعليم اللغات

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاحتفالية التي نظمها المكتب البابوي للمشروعات في المقر البابوي بالقاهرة، بمناسبة ختام البرنامج الصيفي للغات لعام ٢٠٢٣.

حضر الحفل إلى جانب الطلبة والطالبات المشاركين في البرنامج، المدرسون الأجانب الذين يتولون مهمة تدريس اللغتين الإنجليزية والفرنسية في البرنامج، والذين يحضرون كل عام خصيصًا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا للقيام بهذه المهمة.

وأعرب قداسة البابا خلال حديثه إلى المشاركين في البرنامج عن أهمية اكتساب اللغات والاستفاده من الإجازة الصيفيه لتنمية مهارتهم.

وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج الصيفي للغات لعام ٢٠٢٣ ٥١٣ طالب وطالبة.

وعلى صعيد آخر التقى قداسة البابا على هامش الاحتفالية مع مسؤولي البرنامج من أعضاء المكتب البابوي للمشروعات والمدرسين الأجانب، واطلع على البرنامج التعليمي المقرر تنفيذه العام المقبل والذي يتضمن إضافة مستوي متقدم له وقدم قداسته الشكر للمعلمين على مجهودهم المتميز ودعمهم لهذا البرنامج الهام.