رئيس غينيا بيساو: نرغب بمشاركة "لوك أويل" الروسية في إنتاج النفط ببلادنا

قال أومارو سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو إن بلاده ترغب في مشاركة أكبر لشركة "لوك أويل" الروسية في قطاع النفط.

وأشار سيسوكو إمبالو، حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، إلى أن شركة "لوك أويل"، تعمل في الوقت الراهن في التنقيب عن النفط في بلاده.

وأضاف رئيس جمهورية غينيا بيساو في لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نود أن تروج الحكومة الروسية لمشاركة أكثر فاعلية لهذه الشركة في مجال إنتاج النفط".

ونوه رئيس رئيس غينيا بيساو بالطبيعة الودية والمتميزة لعلاقات بلاده مع روسيا.

وقال: "يمكنكم الاعتماد علينا كشريك موثوق به، فنحن لسنا مجرد أصدقاء، نحن إخوة".

وتابع أومارو سيسوكو إمبالو القول، إن غينيا بيساو لن تنسى أبدا دعم الشعب السوفيتي في نضالها من أجل الاستقلال.