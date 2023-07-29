الجامعة اليابانية تنظم "اليوم المفتوح" لطلاب الثانوية العامة

نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم السبت، يوماً مفتوحاً استضافت فيه ١٠٠٠ من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، وذلك فى اطار حرص الجامعة على تعريف طلاب الثانوية العامة بالبرامج الأكاديمية التى تقدمها و بكليات الجامعة والمنح ومميزات النموذج اليابانى للتعليم واتاحة الفرصة لهم لزيارة معامل الجامعة ومبنى الأنشطة الطلابية والمكتبة المركزية والمدن الجامعية والالتقاء مع عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

استعرض الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة، خلال كلمته نشأة الجامعة المصرية اليابانية بالشراكة بين الحكومتين المصرية واليابانية ومميزات النموذج اليابانى فى التعليم الذى تتبناه الجامعة فى تأهيل الخريجين للأستحواذ على فرص العمل محلياً ودولياً، موضحاً أن الجامعة تضم نخبة من أفضل العلماء في مصر و أساتذة لديها خبرة كبيرة في الصناعة مشيرا إلى أن الجامعة تحتوي على عدد كبير من مراكز التميز والمعامل المتطورة والتي يصعب وجودها تحت سقف واحد في أي جامعة في الشرق الأوسط.

‏أشار إلى أن الجامعة تقدم نوعية مختلفة من التعليم حيث تقدم تعليماً متطوراً بآليات تعليم من الخبرات اليابانية موضحاً أن الدراسة لا ‏تقتصر على الناحية الأكاديمية والتعليمية فقط بل تهتم أيضا بالثقافة من خلال مركز الآداب الحرة والثقافة، كما يدرس الطالب ثلاث مقررات للغة اليابانية و التفكير المنطقي والفنون والآداب لبناء شخصية الطالب.

و أوضح، أن مناهج الجامعة المصرية اليابانية تم تطويرها بالتعاون مع الشركاء اليابانيين بهدف الاستحواذ على فرص العمل الدولية.

من جانبه أوضح الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم، أن هذا العام سيتم قبول ١٠٠٠ من طلاب الثانوية العامة والشهادات المناظرة لها بالجامعة موضحاً أن هذا الملتقى يستهدف زيادة اعداد المتقدمين ليتم أختيار المتميزين علمياً من بينهم للقبول بالجامعة،واستعرض البرامج التى تقدمها كليات الجامعة والتى تواكب المتغيرات فى سوق العمل.

فى ختام اليوم المفتوح، أجرى الطلاب جولة داخل الجامعة زاروا خلالها المدن الجامعية، ومكتبة الوزيرة السفيرة فايزة أبو النجا ومبنى الانشطة الطلابية الذى يضم حمام سباحة مغطى ، وصالة بلياردو، وصالة اسكواش، وملاعب كره قدم، وملاعب تنس وملاعب لكرة اليد.

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