وزير التجارة: فرص متميزة أمام الشركات العالمية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع وفد شركة مرسيدس-بنز ايجبيت برئاسة جيرد بيترليش الرئيس التنفيذي للشركة، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في السوق المصري، وكذا الفرص التصديرية للشركة بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال سمير إن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية للاستمرار والتوسع بالسوق المصري وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً الى حرص الوزارة على عقد لقاءات بصفة دائمة مع الشركات المستثمرة في السوق المصري لاستعراض مطالبها، وتقديم حلول و استجابات فورية لهذه المطالب بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأشار إلى أن هناك فرص كبيرة أمام الشركة لانتاج الشاحنات الكهربائية في مصر لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لشركات إنتاج السيارات لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصري.

ولفت الوزير إلى أهمية الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة و التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصنعة في مصر أمام أسواق هذه الدول، لافتاً الى ان هناك فرصة كبيرة أمام شركة مرسيدس-بنز ايجيبت لتوسيع صادراتها لأسواق الدول الأعضاء بهذه الاتفاقيات التي تغطي عدد كبير من الأسواق العالمية.

من جانبه أوضح جيرد بيترليش الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز ايجبيت أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً للاستمرار والتوسع في السوق المصري بإعتباره أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا، مشيرا إلى حرص الشركة على الأستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة في السوق المصري لتعزيز قدراتها الإنتاجية وبما يفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشاد وفد الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نقلة حضارية وإدارية كبيرة وتمثل إضافة هامة للانجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.