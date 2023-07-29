دراسة بالولايات المتحدة: تناول الفراولة يوميا يخفض ضغط الدم

أفاد بحث حديث من جامعة ولاية سان دييغو، بكاليفورنيا الولايات المتحدة ، عن أن تناول الفراولة الطازجة ؛ تساعد في تحسين الوظائف الادراكية وخفض معدل الدم في الجسم ، وتعمل علي زيادة قدرة الشخص المضادة للاكسدة



وأجرى فريق البحث تجربة استمرت 8 أسابيع، تناول خلالها 35 رجلا وامرأة أعمارهم بين 66 و78 عاما 26 جراما من مسحوق الفراولة المجفف بالتجميد، أي ما يعادل حصتين من الفراولة الطازجة، وتناولت مجموعة أخرى مسحوقا عاديا.



وأظهرت النتائج التي نشرها "مديكال نيوز توداي"، أن من تناولوا الفراولة زادوا من سرعة المعالجة المعرفية لديهم بنسبة 5.2%، وخفضوا ضغط الدم الانقباضي بنسبة 3.6%، وزادوا من القدرة المضادة للأكسدة بنسبة 10.2%.



وتم عرض البحث الأسبوع الماضي خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية في بوسطن، ودعت النتائج إلى إجراء تعديل بسيط في النظام الغذائي لكبار السن، وتناول الفراولة بانتظام.



وتداولت نتائج البحث مع ما أظهرته دراسات سابقة عن فوائد التوت بمختلف أنواعه للوظيفة الإدراكية، والوقاية من السكري والزهايمر وأمراض القلب، وقد أكدت التجربة فائدة الفراولة لضغط الدم أحد أهم المؤشرات لصحة القلب.



وعن أهمية مكونات الفراولة واحتوائها علي فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسم للحصول علي صحة جيدة، بما في ذلك فيتامين أ والمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك، وتوفر كل 8 ثمرات من الفراولة احتياجات الجسم اليومية من فيتامين سي.