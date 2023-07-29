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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الدفاع الصومالي يؤكد أهمية انضمام بلاده لقوات التدخل السريع لشرق إفريقيا

وزير الدفاع الصومالي
وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور
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أكد وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور جامع أهمية انضمام بلاده إلى قوات التدخل السريع لشرق إفريقيا "إيساف"، داعيًا في الوقت ذاته مجلس الشعب للمصادقة على معاهدة الانضمام.
وأوضح جامع، في كلمة له أمام نواب مجلس الشعب الصومالي اليوم السبت أن انضمام الصومال إلى قوات "الإيساف" يعد ضرورة ملحة بسبب التغيير في عملية الدفاع الدولي، وهناك حاجة للتعاون بعد تزايد التهديدات الأمنية الكبرى في العالم والمنطقة والبلاد.
وقال " إن هذه المعاهدة ستسهل من المساعدة العسكرية التي تحتاجها البلاد لمكافحة الإرهاب من دول المنطقة، وتسهيل الوصول إلى السوق الاقتصادية في شرق إفريقيا التي تحاول الحكومة حاليًا الانضمام إليها".
وكان مجلس الوزراء الصومالي، قد صادق في الـ26 من يناير الماضي على معاهدة الإنضمام إلى قوات التدخل السريع لشرق إفريقيا "إيساف".

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