فريدة عثمان تحقق المركز الرابع في بطولة العالم للسباحة باليابان

حققت السباحة المصرية فريدة عثمان المركز الـ4 في نهائي سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم للسباحة المقامة حاليا في اليابان.

واحتلت فريدة عثمان المركز الرابع بزمن قدره 25 ثانية و62 جزءا من الثانية بفارق أجزاء من الثانية عن المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكانت فريدة عثمان، لاعبة المنتخب المصري للسباحة نجحت في التأهل إلى نهائي سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم للسباحة بعد احتلال المركز الثالث في التصفيات والسادس في التصنيف العام بزمن قدره 25.74 ثانية.

وصعدت فريدة عثمان إلى قبل النهائي عقب تحقيقها زمن قدره 24.86 ثانية في التصفيات التي أقيمت، لتحتل المركز 15 مكرر في التصفيات.



وضمن السباح المصري الأولمبي مروان القماش لاعب المنتخب الوطني للسباحة التأهل لأولمبياد باريس 2024 رسميًا في سباق 1500 متر حرة ليصبح متأهلًا في سباقين 800م حرة و 1500م حرة في بطولة العالم للسباحة باليابان.

وجاء مروان في المركز الـ9 في سباق 1500 متر حرة ورقم شخصي جديد بزمن 14:55:19 وبهذه النتيجة يصبح مروان القماش متأهلا في سباقين 800م حرة و 1500م حرة.