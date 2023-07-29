لإنهاء الانقسام.. مصر تستضيف مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

تستضيف مصر مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث تبحث الفصائل الفلسطينية خلال الاجتماع سبل إنهاء الانقسام.

وتحث مصر الفصائل المشاركة على تلبية طموحات الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام.

ووصل الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، إلى مصرفي زيارة رسمية تستغرق يومين حيث من المقرر عقد جلسة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فضلا عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة مصر لإنجاز المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام.

ويفتتح الرئيس السيسي، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر برعاية الرئيس الفلسطيني غدا الأحد، لبحث التطورات الفلسطينية وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.