ads
السبت 29 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع وإصابة 25 شخصا إثر تصادم حافلتين غربي الهند

حادث
حادث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي ستة أشخاص مصرعهم، وأصيب 19 آخرون جراء تصادم حافلتين في مدينة (بولدهانا) بولاية ماهاراشترا غربي الهند.
وقالت الشرطة حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم السبت إن الحادث وقع بعدما تجاوزت إحدى الحافلتين الأخرى، ما أسفر عن وقوع ضحايا من بينهم سائق، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وأعرب رئيس وزراء الولاية إكناث شيندي، عن حزنه إزاء الحادث وأعلن صرف تعويض مالي من صندوق الإغاثة لأسر الضحايا، كما وجه المسئولين بتوفير علاج طبي مناسب المصابين على نفقة الحكومة.

الهند الحافلتين تصادم حافلتين