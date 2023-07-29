نقيب التمريض تهدي درع النقابة لمحافظ بني سويف

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض –عضو مجلس الشيوخ- وذلك في حضور عضو مجلس النواب علي بدر وعضو مجلس الشيوخ نادر نسيم، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ،عبده رفعت وكيل النقابة العامة للتمريض بالقاهرة ،زوبة شعبان نقيب تمريض بني سويف ومدير التأمين الصحي للتمريض ،الدكتورة مها حسين مدير إدارة التمريض بمديرية الصحة ببني سويف،فاتن محمد علي أمين صندوق النقابة ببني سويف ،محمد محمود من علاقات النقابة العامة.

تناول اللقاء"الذي يأتي في إطار احتفالات النقابة باليوم العالمي للتمريض"العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظومة التمريض بالقطاع الصحي بالمحافظة، كإحدى الركائز الرئيسية بالمنظومة الصحية، حيث أكد المحافظ على أن التمريض بمثابة أحد جناحي المنظومة، ومن أهم دعائمها، ولذلك تعمل الدولة جاهدة على تخريج وإعداد كوادر تمريض على كفاءة عالية ومستوى جيد يساهم بفاعلية في تقديم خدمة طبية ورعاية صحية وعلاجية بالمستوى المطلوب.

وأعرب محافظ بني سويف عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به نقابة التمريض،خاصة في الموضوعات التي تتطلب التدخل السريع في دعم جهود المحافظة في مجال تقديم خدمة صحية جيدة بالمستشفيات المركزية والعامة والتخصصية والوحدات الصحية بالقرى،مؤكدًا على التعاون المثمر والعمل بروح الفريق الواحد كان بمثابة الدعم الرئيسي خلال أزمة كورونا،والذي ساهم بشكل كبير في المرور ومواجهة العديد من التحديات أثناء فترات تلك الأزمة العالمية.

دار حوار بين الحاضرين في المستجدات والخطط المستقبلية الخاصة بمهنة التمريض،وسد العجزفي بعض الأماكن وعدد الموضوعات المهنية والوظيفية لأطقم التمريض،بجانب البرامج التدريبية لرفع الكفاءة المهنية وغيرها من الموضوعات،حيث أثار محافظ بني سويف الدور الداعم والمؤثر بالإيجاب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،منوهًا عن دعمهم المتواصل في عدد من الملفات الحيوية في مختلف القطاعات لاسيما القطاع الصحي.

من جانبها أعربت نقيب عام التمريض عن تقديرها الكبير لدعم محافظ بني سويف لقطاع التمريض على مستوى المحافظة، مشيرة إلى التعاون والتواصل المستمر في عدد من الملفات والموضوعات التي تخص أطقم التمريض، مؤكدة على أن النقابة لا تدخر جهدًا في تقديم كافر أوجه الدعم لتنفيذ رؤية مصر 2030 في القطاع الطبي، مؤكدةً أن النقابة تعمل كفريق واحد مع الجهات التنفيذية من وزارة الصحة والمحافظات والجهات التنفيذية ذات الصلة بجانب التعاون مع نقابات الأطباء والأسنان والمجتمع المدني، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الحيوية، والتي في مقدمتها الخدمة الصحية.

وفي ختام اللقاء أهدت نقيب عام التمريض درع النقابة لمحافظ بني سويف،تقديرًا لجهده المتواصل في دعم نقابة التمريض والمساهمة الفاعلة في حل مشكلاته ومواجهة تحدياته والتواصل المتبادل المباشر والمستمر.