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السبت 29 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين: إعادة فتح السفارة الروسية في بوركينا فاسو سيساعد على تطوير التعاون

بوتين
بوتين
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توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن يساعد إعادة افتتاح السفارة الروسية في بوركينا فاسو على تطوير التعاون بين البلدين.
وقال الرئيس الروسي  في اجتماع مع رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري، وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت إننا نولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع بوركينا فاسو ولذلك قررنا إعادة فتح السفارة الروسية التي كانت مغلقة منذ عام 1992".
وأضاف بوتين "أنا متأكد من أن عمل السفارة الروسية سيعطي دفعة إضافية لتنمية علاقاتنا".

بوركينا فاسو بوتين التعاون